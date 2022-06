Del Tongo.

Nata in Toscana nel 1954, la Del Tongo ha sempre mantenuto la sua forte identità di passione e specializzazione, maniacalità e cura dei dettagli, la sua ossessione per le cucine fatte bene, e da allora non si è mai fermata.

La prima rivoluzione è quella degli anni ’60, con il passaggio dalla cucina monoblocco e dalle madie della tradizione alla struttura componibile, l’idea giusta al momento giusto: l’azienda cresce e diventa una grande industria.

La seconda è quella delle sponsorizzazioni sportive - una su tutte quella ciclistica con il grande campione del mondo di ciclismo su strada Giuseppe Saronni in maglia gialla Del Tongo - grazie alle quali il marchio Del Tongo diventa uno dei principali nomi di riferimento delle cucine italiane di qualità.

La terza rivoluzione, la più recente, è quella del rinnovamento di tutto il processo produttivo: un’innovazione di valore, l’obiettivo di tutta l’azienda e del centro ricerca in primis è quello della ricerca costante della massima efficienza e dell’ottimizzazione degli spazi. Una cucina non è Del Tongo se non se lo merita ogni suo singolo pezzo, perché in Del Tongo ogni pezzo - anche quello apparentemente meno importante come una piccola vite - viene selezionato o realizzato al meglio, e sempre sottoposto ad una serie di controlli severi.

Cinque sono i punti su cui Del Tongo non transige mai. La robustezza: la catenaria delle cucine Del Tongo è rigorosamente di alluminio. L’ergonomia: Del Tongo progetta sempre le cucine a misura di chi le userà, senza sprecare nemmeno un millimetro utile. La capacità contenitiva: una cucina Del Tongo offre il 33% di quantità di stivaggio in più delle altre cucine. La resistenza: lo schienale portante di una cucina Del Tongo è spesso ben 10 mm, né uno di più né uno di meno. La profondità dei pensili: i pensili di una cucina Del Tongo sono così spaziosi che possono contenere anche il piatto della pizza.

Una qualità e una maniacalità che valgono oro ma che, al contrario di quello che ci si potrebbe aspettare quando se ne vedono i risultati sulle cucine, riescono ad avere un prezzo accessibile.