Creare opere di design uniche ed originali a mano, partendo da tronchi e radici di albero; ecco la missione di RadiceinMovimento.

Una volta trovata la radice di un albero ormai morto,inizio con la fantasia e creatività a modellare quello che molti vedono solo come un banalissimo ciocco di legno ormai inutilizzabile e lo trasformo in un’ opera elegante e funzionale. Ogni fessura, ogni venatura, ogni forma mi suggerisce un’idea sempre differente da sviluppare, da sperimentare. Le mie opere rappresentano l'evoluzione, il "movimento"della radice che si evolve da semplice elemento naturale in un complemento d'arredo unico. Il mio lavoro è puro artigianato, plasmo tutto completamente a mano.

I risultati hanno caratteristiche diverse che si possono adattare ad ambienti e stili differenti.L'albero da cui proviene ogni radice, da' il nome alla linea di opere realizzate con quel tipo particolare di legno.

Lavoro anche radici che già appartengono al cliente, trasformando quello che per loro è un ricordo in un elemento nuovo che mantiene così viva la memoria.