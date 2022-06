Society nasce nel nuovo secolo da una delle più prestigiose aziende del tessile made in Italy, il Gruppo Limonta di Costa Masnaga, con il desiderio di sperimentare soluzioni innovative nell’home couture, partendo dalla ricerca sui tessuti per la tavola, per la camera da letto, per il bagno ed una selezione di accessori. La filosofia Society è molto semplice: mai accontentarsi. Un tessuto esclusivo, un filato prezioso, un colore che non è stato tentato prima, per Society non sono mai punti di arrivo, ma tappe di un lungo viaggio. Sperimentare vuol dire rischiare e Society accetta il rischio, per esempio, scegliendo un processo insieme complesso e raffinato come la tintura in capo, che rende ogni creazione perfetta nella sua unicità.