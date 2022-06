Da oltre 50 anni Casprini è un marchio di rilievo internazionale nel settore dell’arredamento, sinonimo di competenza, professionalità e qualità. L’Azienda fa capo alla holding della famiglia Casprini, che in due generazioni ha percorso un costante cammino di modernizzazione, affrontando con successo l’evoluzione del mercato e le necessarie innovazioni produttive, portandola ad essere un gruppo in costante crescita in Italia e all’estero. Nata come azienda artigiana per il trattamento galvanico delle superfici metalliche, settore nel quale costituisce oggi una referenza assoluta per standard qualitativi e rispetto ambientale grazie ai più moderni sistemi di filtraggio per l'acqua e per l'aria, si è presto affermata anche nel settore dei componenti per l’arredamento, grazie alla calibrata unione degli elementi di creatività, innovazione e capacità produttiva che sono necessari per rispondere all’evoluzione dell’abitare contemporaneo.

Nel corso degli anni si è venuta sempre più mettendo a fuoco l’aspirazione dell’azienda ad essere protagonista del panorama dell’abitare contemporaneo, lavorando su progetti ricchi di contenuti e significati, capaci di distinguersi per le loro caratteristiche di intelligenza e innovazione, al di là delle mode e dei contenuti effimeri indotti dalla bulimia del consumismo. La costante attenzione alla qualità del progetto, alle innovazioni tecnologiche e allo stesso tempo al valore dei linguaggi e delle componenti espressive sono il riferimento che ha sempre guidato le scelte della Casprini, portandola ad introdurre prodotti dalla forte carica innovativa. Tanto per fare alcuni esempi recenti, la sedia Tiffany è stata la prima seduta monoblocco al mondo realizzata in policarbonato trasparente con la tecnica del gas moulding di seconda generazione (e in tanti hanno poi adottato le stesse soluzioni), Caprice è invece la prima scocca stampata in poliammide trasparente (naturalmente antistatico), materiale che asseconda l’innovazione di un volume in cui i vuoti predominano nettamente sui pieni, Penelope, infine, riprende ed esalta, in una prospettiva molto “Glocal”, la sapiente manualità artigiana dell’intreccio di fili che, nella loro casualità, rendono ogni sedia assolutamente unica e differente dall’altra. In Toscana, si sa, le cose si fanno bene per tradizione millenaria e Casprini a questa tradizione tiene molto. Fin dalla sua nascita la qualità è stata uno dei tratti distintivi dell’azienda, capace di coniugare la necessità di competere su mercati sempre più selettivi con l’attenzione maniacale a tutte le fasi di ideazione, sviluppo, industrializzazione, produzione e assistenza dei prodotti. A cui si aggiunge l’aspetto forse più importante, la dimensione etica del fare azienda, che trova oggi sempre più espressione anche nell’attenzione alle problematiche ambientali e di sostenibilità globale. E proprio in riferimento a questa dimensione etica, in un mondo in cui, per fregiarsi della dicitura made in Italy è spesso sufficiente che un oggetto venga “completato” e imballato in Italia, è principio irrinunciabile della Casprini l’integrale realizzazione in Italia di tutti i suoi prodotti, ivi compresi i singoli componenti, realizzati sia internamente alla struttura produttiva di Cavriglia che presso partner specializzati distribuiti sul territorio che intervengono con la loro professionalità e competenza all’interno della filiera produttiva. È grazie a questa impostazione che tutti i prodotti Casprini possono fregiarsi della garanzia di eccellenza offerta dalla denominazione 100% made in Italy. Storia, identità, contenuti, qualità, ricerca, innovazione, creatività: il cerchio si chiude grazie alla collaborazione della Casprini con designer dotati di cultura, curiosità e spirito critico che le permettono di esprimere uno stile personale, frutto di competenze e professionalità differenti, da cui scaturiscono alla fine risultati unici e originali.