Noi crediamo nel valore di un approccio giocoso alla vita, possibile a tutte le età ed in tutte le situazioni. Il gioco è l’attività più importante per il bambino: la ludicità implica per qualsiasi persona uno sforzo creativo, una curiosità ed un profondo coinvolgimento nell’attività svolta, cioè una serie di caratteristiche positive alle quali attribuiamo grande valore sia quando lavoriamo, sia quando giochiamo.

Il gioco è al contempo un’attività fisica ed uno stato mentale, una predisposizione interiore che costituisce però il presupposto indispensabile perché una semplice attività fisica possa trasformarsi in gioco. Ad esempio, per un adulto spostare un carico di sabbia è considerato lavoro, ma se osserviamo i bambini giocare sulla spiaggia, questo tipo di attività diventa per loro un gioco, nel corso del quale grosse quantità di sabbia vengono spostate velocemente e mediante un’attività frenetica. In entrambi i casi si è trattato di spostare della sabbia, ma mentre gli adulti hanno lavorato, i bambini hanno giocato. Think play si riferisce al nostro desiderio di far diventare il gioco un elemento costante nella nostra vita, sia al lavoro che nel tempo libero. Significa essere creativi, curiosi, saper immaginare ed agire con un pizzico d’istinto, cose che rendono la nostra esistenza più interessante e ci permettono di superare bene le sfide difficili. Inoltre, Think play vuole alludere ad un approccio molto particolare e tutto italiano alla vita quotidiana, incentrato sul dare priorità alle attività che contribuiscono a renderci piacevole la giornata, come ad esempio prenderci del tempo per gustare un pranzo ben preparato. Think play suggerisce uno stato mentale di qualità, un modo creativo di lavorare, enfatizzando la positività e l’importanza di far bene le cose semplici.