Sinergie in movimento Quarant’anni di impegno concreto. Ecco la vera dimensione odierna di CEDA Spa (Cementi in Edilizia Dall’Armellina). Un impegno iniziato con la produzione di tubi in calcestruzzo e portato avanti con la tenacia e la volontà di chi in questa terra è nato e vi ha creduto, di chi ha capito il vero valore dell’imprenditorialità: il proprio lavoro. L’esperienza nella lavorazione del calcestruzzo ha consentito di iniziare la produzione di tegole in calcestruzzo colorato per tetti moderni ma con un grande rispetto per la tradizione, per le forme e i colori del paesaggio. Di recente, poì, la gamma dei prodotti si è arricchita con la produzione di massello autobloccante in calcestruzzo, prodotto unicamente con la finitura a doppio strato, secondo i più elevati standard qualitativi. Oggi la produzione e la tecnologia delle moderne unità produttive di CEDA Spa consentono di raggiungere aree sempre più vaste fino a superare i confini nazionali con prodotti apprezzati per affidabilità ed elevato standard qualitativo.