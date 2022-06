"Elleffe Design da sempre punta

alla creazione di un’armonia tra eleganza ed innovazione, che soddisfi ogni esigenza del cliente.

I prodotti Elleffe non sono solo oggetti di raffinato design e dalle perfette performance tecniche, sono prodotti che nascono dall’esperienza umana per i bisogni degli uomini.

I nostri clienti ricercano un’innovazione che non sia fine a se stessa e la nostra missione è creare qualcosa che soddisfi le loro aspettative, attraverso articoli sempre nuovi, originali, funzionali.

Le nostre linee sono progettate e disegnate sia internamente dal nostro staff che da giovani designer e architetti.

La nostra cura per i dettagli e il nostro gusto totalmente italiano per l’eleganza e la bellezza hanno reso Elleffe Design protagonista del 100% made in Italy."