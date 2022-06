XPOUF è un giovane brand di Arco (TN), che produce e distribuisce pouf dal design moderno, minimale e completamente Made in Italy. XPOUF trae ispirazione dal mondo del windsurf grazie alla creatività di Alessandro Comerlati, quattro volte campione italiano che, proprio dai tessuti colorati, elastici e resistenti utilizzati in questa disciplina sportiva, ha sviluppato l’idea per realizzare pouf dal grande comfort, dal design accattivante ed ergonomici.