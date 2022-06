Dal 1987 ADF si propone sul mercato in qualità di produttore e distributore di elementi e complementi per l'Arredo Urbano, per l'Arredo da Esterno, per la Sicurezza Stradale e per i Parchi Gioco.Attiva sul mercato italiano, ADF è in grado di sviluppare qualsiasi richiesta finalizzando le proprie capacità e conoscenze alla realizzazione anche di elementi per l'Arredo Urbano e l'Arredo da Esterno a disegno, utilizzando materiali di primissima e certificata qualità.

ADF fornisce un'adeguata consulenza alla progettazione ed alla messa in opera dei propri prodotti.