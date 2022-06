Caro Amico,benvenuto nel mondo di Industria Legnami Tirano-Montana Legno che, dopo 90 anni di attività, Ti accoglie con grande entusiasmo, perché ha saputo mantenere forte nel tempo l’attenzione verso un continuo rinnovamento.

Dal 1924, infatti, guidati dalla passione per il nostro lavoro, seguiamo con serietà e rispetto i nostri clienti e li affianchiamo mettendo a loro disposizione esperienza, tecnologia, creatività e tanto entusiasmo.Nata come segheria, Industria Legnami Tirano è ormai molto altro ancora!Cercheremo quindi di mostrarTi come possiamo contribuire al successo delle Tue attività o alla riuscita delle Tue realizzazioni, utilizzando un meraviglioso materiale che sa esaudire molti desideri, essendo contemporaneamente antichissimo e modernissimo.Paolo Ninatti