Progettiamo interventi edilizi, seguiamo la loro realizzazione e sbrighiamo tutte le pratiche burocratiche richieste.



Ci occupiamo di progettazione architettonica e interior design per interventi di ristrutturazione o nuova costruzione. Dirigiamo e controlliamo il cantiere in tutte le fasi di lavorazione, garantendo la corretta messa in opera. Seguiamo l’iter amministrativo del progetto preparando e presentando ai vari enti locali tutta la documentazione necessaria.

Consideriamo il sopralluogo un passaggio necessario per iniziare a conoscere il committente e potergli fare domande. Meglio conosciamo il cliente e le sue esigenze, più ci sarà possibile presentare un preventivo mirato e in linea con le aspettative. Lo stile per il quale vogliamo essere conosciuti è minimale, di taglio moderno e ciascun progetto vede il cliente come protagonista della scena.





Vuoi realizzare dei lavori e cerchi qualcuno che li segua dall'inizio alla fine? Contattaci!

Abbiamo sedi nelle province di Pesaro-Urbino, Rimini e Bergamo.