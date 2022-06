Arredare i propri spazi è un azione delicata ed appassionante allo stesso tempo.

E' il momento in cui le esigenze pratiche si devono sposare con i proprio gusti.

Italy dream design: due persone, una passione comune, la ricerca dei prodotti migliori, l'attrazione per il design, per le cose belle, per le cose rare, preziose ed originali... poi l'idea di condividere tutto con gli altri e la voglia di esaltare l'eccellenza italiana...

Abbiamo percorso tutta l'Italia alla ricerca dei produttori artigianali e visitato le varie fiere del settore dell'arredamento per selezionare per voi i migliori articoli. Prodotti realizzati da artigiani di grande esperienza che sono rinomati per la qualità dei materiali e per l'attenzione meticolosa al particolare. Gran parte dei nostri articoli in pelle sono realizzati in Toscana, regione conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze, dove l'abilità nella lavorazione della pelle e del cuoio è un patrimonio rinomato da secoli e ricercato dai compratori di tutto il mondo. Questa regione è ad oggi l'unico produttore mondiale di pellame conciato al vegetale di alta qualità. La Toscana è una regione che ancora oggi rispetta una tradizione secolare, sfidando la globalizzazione e la ormai quasi inesistente diversificazione dei prodotti presenti sul mercato internazionale.

L'Italia è sede di tantissime aziende specializzate nella produzione artigianale di qualità. Sono tanto difficili da scoprire quanto facili da ammirare. Aziende in cui si respira la voglia di lavorare e di creare, in cui si vive la tradizione tramandata di generazione in generazione. E' qui che abbiamo cercato e in qualche modo realizzato un concentrato della migliore produzione italiana di mobili, lampade e di complementi di arredo, selezionando i produttori sulla base della qualità del prodotto finito e dei materiali e delle tecniche di lavorazione impiegati.

Ci siamo impegnati per trovare oggetti tra di loro affini e complementari, in modo da ricreare uno stile unico e coerente nei Vostri ambienti. Il nostro obiettivo più ambizioso, però, è quello di dialogare con Voi, di accompagnarVi nelle Vostre scelte e di personalizzare al massimo il Vostro acquisto in base alle Vostre esigenze.

Abbiamo voluto Italy Dream Design non come un semplice negozio, ma come un vero e proprio punto di riferimento. In questo tempo di globalizzazione dove tutto è frenetico ed automatizzato, troverete da noi delle persone appassionate, che sapranno ascoltare i Vostri desideri e che Vi aiuterano ad arredare i Vostri spazi, per una casa unica.