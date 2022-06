ARES LINE, fondata nel 1987, è specializzata

nella produzione di sedute per l’ufficio e la collettività. Qualità, innovazione e servizio hanno portato l’azienda vicentina a rappresentare un punto di riferimento nel mercato internazionale. Negli ultimi anni l’azienda ha potenziato ulteriormente il proprio posizionamento attraverso una strategia che coinvolge distribuzione e differenziazione produttiva. Chiave di volta di questo processo è l’internazionalizzazione della catena distributiva, con la creazione di unità in aree geografiche strategiche, come gli showroom di Milano, Parigi, Toronto e San Palo. Nel 2011 Ares Line ha creato la rete d’impresa, “CONTRACT DESIGN NETWORK”, con lo scopo di fornire servizi “chiavi in mano” e moltiplicare le possibilità di penetrazione commerciale nei mercati esteri. Recentemente ha creato una nuova divisione, “FONOLOGY”, che si occupa di acustica architettonica, offrendo al Mercato una consulenza globale e innovative soluzioni “multi materiche”.