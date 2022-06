Stile è un marchio nato per proporre al mercato un'ampia offerta di soluzioni d’arredo per il bagno: ceramiche sanitarie, piatti doccia e lavabi d’arredo. Due importanti Gruppi industriali internazionali, il Gruppo Sfa e il Gruppo Lecico, hanno unito forza imprenditoriale e potenza produttiva per dare vita a questa Joint Venture che si propone al mercato italiano con ceramiche sanitarie di ottimo design, eccellenti standard qualitativi e ottimo rapporto qualità prezzo.

SFA Group è una multinazionale francese attiva in due aree di business: editoria e industria.Nel campo editoriale Sfa Group è presente con importanti testate come Le Nouvel Observateur, Challenges, Sciences et Avenir ed azionista di riferimento di Le Monde. Nel settore industriale il Gruppo è attivo in molti paesi con marchi nazionali e internazionali. SFA è presente sul mercato italiano in due segmenti di mercato: soluzioni per il bagno, con le pompe e i trituratori della linea Sanitrit e con le vasche e le cabine multifunzione della linea Grandform. Con le ceramiche sanitarie, i piatti doccia e i lavabi d'arredo di Stile, l’area bagno viene completata per dare al consumatore un'offerta globale. Stile Spa ha la propria sede ha Siziano (PV), dove è possibile visitare nel moderno show room di oltre 400 m2 i prodotti Sanitrit, Grandform e naturalmente ... Stile.