Costituita oltre trentacinque anni fa, l’azienda Ponte Giulio ha concentrato la propria attività nel settore della sicurezza del bagno declinato ai diversi usi, sia pubblico che privato, proponendo una vasta offerta di prodotti ed accessori bagno.

Nel corso degli anni “Ponte Giulio” si è affermata fino a diventare, nel proprio mercato di riferimento, sinonimo di sicurezza per l’ambiente bagno grazie anche alla proposta “bagno sicuro”. Attualmente Ponte Giulio esporta i suoi prodotti in più di 30 paesi nel mondo, con l'impegno di fornire soluzioni affidabili e di qualità per il proprio progetto bagno, garantite da importanti investimenti in ricerca e sviluppo, che consentono al tempo stesso un miglioramento continuo dei prodotti nonché degli accessori e l’individuazione di nuove soluzioni per gli anni a venire. Ponte Giulio è presente in Usa con una propria corporate.