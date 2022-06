Fantin viene fondata nel 1968 a Bannia di Fiume Veneto, nel cuore di una delle più importanti aree industriali italiane ed europee. La famiglia Fantin, da sempre alla guida dell’azienda, ha creato con passione una realtà specializzata nella produzione di arredi e soluzioni in metallo, riconosciuti dal mercato per un valore imprescindibile: la qualità, intesa come sintesi fra bellezza, solidità e durevolezza.

Tutti i mobili delle collezioni Fantin, curati nei dettagli della tecnica e dell’estetica, si adattano ai contesti più diversi: dall’ufficio alla casa, fino alla collettività e all’industria. Questa trasversalità, dovuta alla possibilità di personalizzare il singolo prodotto come la richiesta più complessa, è la chiave che ha permesso a Fantin prestigiose partnership negli anni.

Le unità produttive interne sono seguite dal controllo diretto di ogni particolare e, insieme all’elevato know-how tecnologico, aggiungono all’ingegno del progetto la qualità sartoriale dell’offerta.