Clei, industria per l’arredamento, ha sede in Brianza e vanta origini lontane nel tempo. Nasce nel ’62 con una forte propensione al nuovo, puntando sulla progettazione finalizzata all’integrazione della trasformabilità nei suoi programmi modulari e versatili per l’arredamento domestico e per la casa vacanze e residence business. Alla crescente richiesta del mercato di soluzioni d’arredo versatili e polifunzionali per soddisfare le molteplici e diverse esigenze dell’abitare, Clei propone i programmi d’arredo Living e Young system integrati ai sistemi trasformabili per lo spazio giorno e ragazzi. Le collezioni, ad elevato contenuto tecnologico, racchiudono ricerca, creatività, innovazione ed ingegnerizzazione che sono le linee guida della filosofia e della strategia competitiva dell’azienda. Al design e alla tecnologia brevettata dei prodotti, si associa l’estrema facilità d’uso: semplici movimenti per più funzioni e prestazioni/soluzioni senza vincoli e compromessi. Librerie, contenitori, divani, tavoli e scrittoi si coniugano in spazi divisi e condivisi e si trasformano da mobili giorno in versione notte con comodi letti sempre pronti e di varie dimensioni, determinando notevoli vantaggi rispetto alle soluzioni standard tradizionali. Lo spazio non basta mai e soprattutto la camera per i ragazzi è sempre più piccola, per cui è fondamentale che sia ben organizzato ed equilibrato; in quest’ottica i programmi Young e Living consentono di avere una stanza in più e quindi di moltiplicare il valore dello spazio perché capace di rispondere in modo innovativo alle specifiche esigenze dell’arredo con le relative funzionalità intercambiabili per contenimento, riposo, studio e relax. Queste le peculiarità che rendono i prodotti Clei unici, geniali ed inimitabili, in un epoca dove le idee migliori sono sempre in movimento.