PERSONALITÀ CANTORI

Per costruire dal niente una nuova impresa, per aprire un nuovo spazio di mercato, non basta solamente avere delle idee brillanti ed innovative. Il vero successo deriva dalla capacità di trasformare l'intuizione creativa in un percorso strutturalmente definito che porti alla realizzazione concreta di un progetto. Se poi tali passaggi si sviluppano in un terreno di cultura straordinaria come quello delle Marche, il cui modello di sviluppo è stato ampiamente studiato da economisti internazionali, la nuova impresa, sin dall'inizio, nasce già dotata di un grande know-how e di un solido assetto di marketing. Nel 1976 Sante Cantori comincia ad utilizzare la variegata tavolozza del ricco tessuto artigiano della zona di Camerano. In pochi anni si sviluppa un'azienda di stampo industriale che conquista con suoi prodotti ampi spazi di mercato in Italia e nel mondo. IL PRODOTTO CANTORI La bellezza della forma e la straordinaria varietà di proposte possono conquistare fin dal primo sguardo, ma è solo sfiorando le morbide finiture e le pregiate decorazioni artigianali, toccando fisicamente con mano la qualità dei materiali utilizzati e la solidità delle strutture, che si comprende davvero l'assoluta inimitabilità del mondo Cantori. I letti proposti in una gamma estetica e funzionale che spazia dal classico al contemporaneo, dalla realizzazione in ferro battuto al rivestimento di tessuto imbottito, insieme all'ampia collezione dei complementi e degli accessori di arredo, trasmettono alla casa tutto il fascino dell'atmosfere Cantori, camere da letto, attravero un coerente ed articolato percorso stilistico. E c'è di più: le reti ergonomiche a doghe in faggio, i materassi in puro lattice e il corredo tessile che accompagnano i letti della collezioni Cantori, camere da letto, sono selezionati secondo criteri di altissima qualità. Tutto nel mondo Cantori è coordinamento di immagini e contenuto, totale integrazione di forma e sostanza.