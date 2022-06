OLUZIONI PER DORMIRE BENE E SOGNARE

Sono più di trent’anni che Demaflex contribuisce a migliorare i sonni e i sogni degli Italiani. Merito di un impegno da sempre rivolto alla ricerca della massima qualità e della soddisfazione della clientela. Dinamica, caratterizzata da un’organizzazione flessibile e ben strutturata, l’azienda ha saputo crescere nel segno della diversificazione mettendo a punto una gamma di articoli capaci di rispondere con efficacia e rapidità alle sempre più ampie e mutevoli trasformazioni del mercato. Tra le sue proposte guanciali, coprimaterassi, sottomaterassi, copriguanciali ed articoli più specifici come la linea antibatterica e antiacaro, gli articoli sanitari e ignifughi per le comunità e il contract nonché la linea dedicata ai bambini con soluzioni per lettini e culle. Fondata nel 1981 e oggi forte di uno staff di circa 50 esperti dipendenti, Demaflex mette al primo posto la qualità che coincide con le aspettative del cliente: qualità del prodotto, quindi, ma anche la qualità dei servizi, che devono essere sempre a misura delle esigenze della committenza, dal ricevimento dell’ordine sino alla consegna veloce e puntuale. Negli ultimi tempi ha dato spazio soprattutto allo studio di articoli innovativi realizzati con materie prime di origine naturale a basso impatto ambientale sia dal punto di vista produttivo sia sotto il profilo dello smaltimento. In sintesi qualità a tutto tondo: chi sceglie Demaflex sceglie davvero di dormire sonni tranquilli.