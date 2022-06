Progetti dedicati ai bambini, ragazzi, single, giovani coppie e a tutti coloro che amano abitare con stile ma anche con creatività e disinvoltura.

L’azienda Zalf è nata nel 1974 da una precedente struttura e il suo nome corrisponde all’acronimo delle iniziali dei quattro soci: Zavarise, Andreola, Lucchetta e Fanizzi. Ma poco dopo l’azienda è divenuta proprietà dei Lucchetta. Al momento dell’acquisizione l’impianto di Maser era una realtà di 3500 metri quadrati su 10.000 metri quadrati di terreno. Tutta la linea produttiva è stata rifatta ex novo con un notevole investimento. Tra la fine degli anni ottanta e l’inizio del decennio successivo, Zalf ha visto una sostanziale espansione degli stabilimenti produttivi, raggiungendo i 25.000 metri quadrati di superficie coperta. Sono state inserite le nuove macchine a controllo numerico che hanno permesso di raddoppiare la produzione giornaliera. Oggi è un’azienda del Gruppo Euromobil e ne esprime la filosofia produttiva, rivolta ad offrire ad ogni individuo l’occasione di manifestare con scelte personali la propria unicità. Il suo design invitante e rigoroso interpreta il gusto contemporaneo e aderisce con immediatezza ai diversi momenti della vita quotidiana. Sono progetti dedicati ai bambini, ragazzi, single, giovani coppie e a tutti coloro che amano abitare con stile ma anche con creatività e disinvoltura. Si inseriscono perfettamente in ambienti di qualsiasi dimensione, dai più ampi ai più contenuti e disegnano con coerenza le stanze del giorno e della notte. Qualità, sicurezza, ecologia, design sostenibile: i valori di Zalf Design SolutionsZalf presenta prodotti eccellenti dal design innovativo, con alte prestazioni tecnico-funzionali ed estetico-emozionali, per l'ambiente giorno (pareti attrezzate, librerie, madie e tavoli), per la zona notte (sia le camerette dei più piccoli sia camere matrimoniali) e per gli spazi di contenimento (armadi, cabine armadio). Grazie ad una vasta gamma di sistemi all’insegna della flessibilità e trasversalità, unita ad una ricca cartella di colori e finiture esclusive, vengono fornite risposte concrete ad un pubblico con esigenze estetiche e funzionali diversificate, anche in presenza di ambienti dalle dimensioni contenute. Questa straordinaria versatilità progettuale è il risultato della perfetta integrazione di sistemi costruttivi diversi. Tutto si compone con tutto in un’armonia di proporzioni e di volumi. La vasta gamma di prodotto Zalf è completata dal sistema Pratico Office, un progetto, di arredo per ufficio di stile innovativo, contemporaneo e giovane, capace di esprimere con linguaggi trasversali il nuovo panorama dell’ambiente lavoro. L’ottimizzazione e la certificazione della produzione, effettuata esclusivamente in Italia con l’impiego di materiali e tecnologie all’avanguardia, è sinonimo di qualità di prodotto. Zalf risponde inoltre ai valori della sicurezza e dell’ecologia con la consapevolezza di un design sostenibile nel pieno rispetto delle normative europee.