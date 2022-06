È una storia di passione la nostra, di amore per il legno e per le cose fatte bene. Era il 1976 quando Carlo Scandola, dopo anni di esperienza maturati presso botteghe artigiane nel veronese, decise di aprire un laboratorio, gettando le basi di quella che in futuro sarebbe diventata la Scandola Mobili. Scelse come sede Boscochiesanuova, un paese situato a 1.100 mt di altitudine sui Monti Lessini, dove lavorava per conto terzi, affiancando a questa attività la produzione di una nuova linea di mobili. Il primo catalogo fu stampato nel 1988 e segnò il momento in cui l'azienda assunse una propria identità produttiva. Sono passati più di trent'anni dal giorno della fondazione, la sede è rimasta la medesima, ma il piccolo laboratorio è ora uno stabilimento di ben 10.000 mq, in cui lavoriamo con la stessa determinazione e trasporto degli albori, che ci consentono di donarvi, oggi come allora, un prodotto naturale, fatto con le nostre mani.