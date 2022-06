COVRE

Made in Brianza, Italy

La Covre nasce nel 1980, riesce da subito a imporsi come azienda leader nella lavorazione del cuoio, grazie agli altissimi livelli di specializzazione che caratterizzano ogni singola produzione. La cura apposta in ogni minimo dettaglio di ognuna delle produzioni Covre, dai più piccoli fino ai più elaborati, è affiancata oggi alla creazione di oggetti disegnati in base alle esigenze di ogni singolo consumatore e rispondente ai requisiti oggi maggiormente richiesti.