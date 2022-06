Ghizzi & Benatti dal 1987 produce porte per interni dal design esclusivo e personale con grande attenzione allo stile e alla cura dei dettagli.Nascono così porte dal carattere inimitabile, espressione dell’autentico lifestyle italiano che tutto il mondo riconosce e grazie al quale il “Made in Italy” è diventato sinonimo di qualità assoluta. Una qualità che nelle porte intrne Ghizzi & Benatti si traduce in tranciati di vero legno naturale, bordi in legno massello dolcemente arrotondati, verniciature saten-look e laccature impeccabili.