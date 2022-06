La Vetraria Pescini nasce nel 1972. Grazie alla sua esperienza quasi trentennale maturata nella lavorazione del vetro piano ed alla sua costante crescita è riuscita a consolidare il suo ruolo di protagonista nel proprio settore.

L'azienda, che oggi si sviluppa su 5.000 mq, si è sempre impegnata nella produzione ai massimi livelli di qualità di vetrate isolanti. Tutti i prodotti sono attestati CE, a garanzia di vetrate che rispondono a quanto prescrive la normativa e il marchio UNI e CLIMALIT ne certificano il prodotto. La continua ricerca d'eccellenza ha spinto l'azienda ad inserire nelle proprie linee di produzione, già automatizzate, altri nuovi impianti e macchinari tecnologicamente all'avanguardia che consentono di ottimizzare i processi produttivi elevando ulteriormente lo standard qualitativo e consegnare i prodotti in tempi veloci.

Il nostro magazzino permette di soddisfare le richieste di serramentisti, architetti, operatori del comparto edile e privati. La Vetraria Pescini dispone di uno staff tecnico commerciale qualificato che assisterà nelle scelte la clientela oggi più che mai esigente ed attenta. La Vetraria Pescini ha dedicato un ampio show room al design. In questo contesto si inserisce GLASS PROJECT il nuovo spazio espositivo dedicato a nuove e innovative soluzione per dare risposte concrete ad un mercato del design in continua evoluzione con una nuova linea di prodotti esclusivamente in vetro. Porte in cristallo scorrevoli e a battente, parapetti, balaustre, scale, pensiline, pareti divisorie, superfici calpestabili, box doccia, specchi, arredi e facciate sospese. Il nostro ufficio tecnico Vi assisterà nella scelta dei prodotti e nella realizzazione di vostri progetti