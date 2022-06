BONTEMPI CASA

STORIA DI UN´AZIENDA DI SUCCESSO

Gli inizi: anni 60Nel 1963 i due fratelli Alessandro e Giancarlo Bontempi, dopo aver acquisito esperienza e competenze nelle lavorazioni artigianali del metallo, fondano la Mobilfer per produrre tavoli e sedie da cucina su scala industriale. Mentre Giancarlo si occupa della produzione, Alessandro sviluppa la prima rete di vendita che, in meno di un anno, conquista i primi 200 clienti in Romagna, Marche e Abruzzo. I prodotti hanno successo e nel 1967 l'azienda produce 15.000 sedie, 1.600 tavoli e il fatturato ammonta a 750.000 Euro.Gli anni 70* Inaugurazione del primo stabilimento sulla via Direttissima del Conero con 70 dipendenti e una produzione di tavoli e sedie da cucina, tavoli da soggiorno con piano in vetro, sedie da soggiorno in metallo e pelle, tavolini e complementi d'arredo. * Allargamento della copertura di mercato a 2000 clienti c.a.* Inizio dell'esportazione di prodotti in Europa e Medio Oriente* Primi investimenti nella Ricerca & Sviluppo Gli anni 80* Raddoppio degli impianti produttivi* Entrata nel mercato dei Letti in Ottone "Bagno Oro" con garanzia a vita* Cambio della ragione sociale in Bontempi Spa e nascita del marchio BONTEMPI CASA* Lancio del primo Corner "Colpo di Scena"* Prima campagna pubblicitaria sui Letti con promozione al Trade e affissioni (Letto Altea)* Viene assegnato il Compasso d'Oro (Oscar del Design) alla sedia Delfina* Prosegue lo sviluppo sui mercati esteri* Il fatturato raggiunge 5 milioni di Euro e la copertura di mercato supera i 3.000 clienti* Nel 1989 acquisizione di un'azienda di cucine che vende i suoi prodotti nel mondo col marchio BONTEMPI CUCINEGli anni 90* Importante sviluppo dell'internazionalizzazione: nascita della Divisione Export, Agenti e importatori in tutti i mercati europei, americani e in tutti i principali paesi del mondo* Creazione del marchio Tetide per dare maggiore identità a tavoli, sedie e complementi* Nel 1997 acquisizione dello stabilimento Geo di Termoli per la produzione di letti e sedie (90 dipendenti e una capacità produttiva di 25.000 letti)* Terzo ampliamento della sede di Camerano* Il fatturato ammonta a 20 milioni di EuroGli anni 2000Nascita e sviluppo del Gruppo Bontempi costituito da 6 stabilimenti, 3 poli produttivi, 450 dipendenti, 9 categorie di prodotti, piú di 4.000 clienti nazionali e 2.500 c.a. esteriLO SVILUPPO E LA CAPACITÀ PRODUTTIVA* Inaugurazione dello stabilimento di Manfredonia (10.000 mq - 70 dipendenti e una capacità produttiva di 230.000 sedie e 20.000 tavoli di fascia medio-economica con il marchio INGENIA)* Acquisizione della BIFLEX per la produzione di divani di fascia medio-economica (5.000 mq e 70 addetti)* Acquisizione dello stabilimento di Ascoli Satriano (20.000 mq. 80 dipendenti e capacità produttiva annua di 12.000 Divani)* Quarto ampliamento della sede attuale e apertura dello Show Room interno (2001)Dal 2000 ad oggiLO SVILUPPO DELLE CATEGORIE DI PRODOTTI* Lancio della nuova Linea di Reti e Materassi con il marchio Bontempi Flex (2001)* Lancio della nuova Linea dei Letti Design (2002)* Lancio della nuova Linea INGENIA CASA (2004)* Lancio della nuova Linea Bontempi Divani (2004)* Potenziamento degli organici della Ricerca & Sviluppo (18 unità )LO SVILUPPO DEL MARKETING E DEL MERCHANDISING* Sviluppo di modelli di grande successo: Letto Manon, Sedia Net, Tavoli Zoom e Diesis * Aumento rilevante degli investimenti pubblicitari (euro 1.6 mio Italia e euro 0.5 mio Estero) * Forti investimenti nelle promozioni al consumatore pubblicizzate in tutte le piú importanti riviste del settore (euro150.000) * Sviluppo dei Corner Bontempi nei punti vendita piú potenziali (500 c.a.) * Apertura dello Show Room di Ancona (2005) * Apertura degli Show di Los Angeles, Miami, Mosca, Seul, Barcellona, Marsiglia e altri nei prossimi mesi.LA VISIONE DEL FUTUROBontempi si propone di diventare un gruppo di rilevanza internazionale nell'arredamento della casa contemporanea con un'offerta coerente di prodotti sempre aggiornati e in grado di soddisfare le differenti esigenze e modalita' dell'abitare modernoL´OBIETTIVO STRATEGICOAumentare sempre di piu' il valore dei nostri prodotti per il consumatore attraverso il miglioramento continuo della qualita' e della competitivita' dei prezzi