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vela arredamenti
Mobili & accessori a Castelfranco Emilia (Mo)
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    • VELA ARREDAMENTI - UNA SOLIDA EMOZIONE

    VELA ARREDAMENTI PRODUCE TAVOLI, SGABELLI E SEDIE PER LOCALI PUBBLICI E PRIVATI. VELA ARREDAMENTI SI OCCUPA DIRETTAMENTE DELLA PROGETTAZIONE, SVILUPPO E PRODUZIONE DEI PROPRI ARTICOLI; QUESTO PERMETTE DI OFFRIRE ALLA NOSTRA CLIENTELA, PRODOTTI DI ELEVATA QUALITÀ, STUDIATI IN OGNI DETTAGLIO E PROGETTATI PER VENIRE INCONTRO ALLE DIVERSE ESIGENZE STILISTICHE E FUNZIONALI. L’INTERA GAMMA DI PRODOTTI VELA ARREDAMENTI È 100% MADE IN ITALY. CIÒ CONSENTE, A NOI DI VELA, DI CURARE DA VICINO L’INTERA PRODUZIONE E GARANTISCE AL CLIENTE UNA QUALITÀ TOTALE SUL PRODOTTO CHE ACQUISTA. TRA I PRODOTTI CHE L’AZIENDA PRODUCE, TROVIAMO TAVOLI E SGABELLI IN GHISA E ACCIAIO INOX; DISPONIBILI PER ARREDAMENTI INDOOR E OUTDOOR. SEDIE E POLTRONCINE CON SEDUTA IN LEGNO O IMBOTTITA, IN TESSUTO E IN PELLE. GRAZIE ALLA VASTA QUANTITÀ DI FINITURE DISPONIBILI, IL CLIENTE PUÒ SCEGLIERE IL PRODOTTO CHE PIÙ SI ADATTA ALLE PROPRIE NECESSITÀ. LA CONTINUA ATTENZIONE DELL’AZIENDA ALL’EVOLUZIONE DEL MERCATO CI PERMETTE DI OFFRIRE UN PRODOTTO SEMPRE MOLTO APPREZZATO. INOLTRE, PRODUCENDO INTERNAMENTE, SIAMO IN GRADO DI MANTENERE PREZZI ESTREMAMENTE CONCORRENZIALI.

    Bacini di utenza
    CASTELFRANCO EMILIA (MO)
    Indirizzo
    VIA S.ANNA 2/R – 2/S 41013
    Castelfranco Emilia (Mo)
    Italia
    www.velarredamenti.it
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