STORIA

CORO nasce a fine 2002 con l'obiettivo di inserirsi in una fascia di mercato di arredo per esterno di design, ancora poco sviluppata.L'impatto della presentazione di CORO alla stampa ha avuto immediato esito positivo, la qualità dell'immagine e l'espressione della filosofia della società hanno ricevuto un accoglienza universale. CONCEPT CORO è prima di tutto un'idea: il nostro motto è: tempo da vivere in libertà; questo è il nostro concetto di arredamento.Ci piacerebbe creare oggetti che ci invitino a guardare al mondo da una nuova, incredibile prospettiva per dare forma al piacere di vivere.Ogni oggetto è un'espressione differente di bellezza; è un pezzo di arredamento nel vero senso del parola.Leggerezza degli elementi, forme minimaliste e proporzioni armoniche, questo è ciò a cui miriamo. COLLEZIONI La prima collezione, disegnata da Stefano Gallizioli è un concept completo, dalle sedute al BBQ di alto livello, nel 2006 presenta NEST collezione di divani per l'esterno.Grazie alla modularità dei diversi elementi e dimensioni crea sedute personalizzate.L'azienda ha accolto i progetti di James Irvine con la collezione Zeta.Con Gala Wright CORO ha iniziato la collaborazione con i giovani designer e continua con JoeVelluto.In tempi più recenti per il settore contract abbiamo introdotto il nuovo progetto della collezione Maze disegnata da Matteo Nunziati.Il suo studio è specializzato in Hotel di lusso, Residenze, Centri Wellness e Spa che sono realizzati in tutto il mondo.PERGOLA presentata al Salone di Milano 2009 che si inserisce in una nuova dimensione creando un originale angolo sempre più personale e confortevole.In occasione del Salone di Milano 2013 Ilaria Marelli ha disegntao Cocotte una morbida e divertente poltrona da esterno ricca nel dettaglio si caratterizza per la sua flessibiità modulare.Matteo Nunziati propone a Milano 2014 Sabal, un sistema di divani, un prodotto pensato in relazione allo spazio e alle molteplici funzioni dell'outdoor. MATERIALI L'accurata selezione delle materie prime si esprime attraverso l'uso dell'acciaio inox satinato nella struttura,. Il PVC rinforzato nylon per il rivestimento degli schienali e il cordino acrilico mantengono durata e colore inalterati nel tempo sia per l'outdoor che per l'interno.Le doghe sono realizzate in poliuretano stampato in forme esclusive per I nostri prodotti, un materiale inerte e particolare per l'uso da esterno in quanto non subisce alcuna variazione dovute a sbalzi di temperature e/o agenti atmosferici.Il laminato stratificato è la migliore soluzione per garantire di elevata qualità.Testato contro bruciature di sigarette, termiti, piegatura, trazione, compressione e abrasione.