DFN è un’azienda giovane e dinamica che unisce in sé le esperienze e la passione di chi da tempo si occupa di design con la cura per il dettaglio che solo la lavorazione artigianale può vantare. DFN è specializzata nella realizzazione di arredamento outdoor, che attraverso l’utilizzo di materiali dagli elevati standard qualitativi, resiste a tutti gli agenti atmosferici. Stare al passo con i tempi e soddisfare al meglio i desideri del cliente vuol dire continuare a crescere. Proprio per questo DFN è divenuta licenziataria di importanti marchi di design, sia indoor che outdoor e ha deciso di allargare le sue linee di prodotto, diventando una nuova realtà aziendale di respiro internazionale.L’azienda oggi produce e distribuisce i marchi Dolcefarniente e Samuele Mazza outdoor collection.

Dolcefarniente

l marchio Dolcefarniente ha una storia di oltre 30 anni e affonda le sue radici in un terreno fatto di design seducente e dettagli pregiati. È depositario di una conoscenza e di una esperienza maturata negli anni che come il suo prodotto, proprio perché di qualità e senza tempo, è in grado di immergersi nella contemporaneità senza sottostare alle mode. Due collezioni di arredamento per due diversi stili e occasioni di utilizzo, entrambe realizzate rigorosamente a mano. Arredamento in midollino, rattan ed in resina sintetica per clienti esigenti, che in virtù della lavorazione artigianale, possono essere personalizzati arrivando ad una definizione a livello sartoriale degli elementi di arredo.

Samuele Mazza Outdoor Collection