Tecla architettura è una associazione di professionisti nata nel 2002 con l’obiettivo di carpire la natura dei temi della spazialità e delle trasformazioni del territorio ripercorrendo in senso trasversale le esperienze delle civiltà passate, allontanandosi da soluzioni puramente formali. Tecla si avvale di numerose collaborazioni con professionisti provenienti da percorsi formativi, culturali e professionali spesso distanti perchè la ricchezza di una buona architettura sia data dall’eterogeneità della differenza. La sua architettura, dietro una figurazione astratta e un’attenta scelta di materiali, lascia scoprire una ricerca che si collega con i valori della cultura architettonica della tradizione mediterranea: la forma dipende dal luogo e la natura è lo strumento principale di ogni composizione. Seguendo le righe in cui Italo Clavino tratteggia i contorni di Tecla, città in fermento e in crescita senza sosta, si può leggere l'essenza del suo impegno.