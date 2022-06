Umberto Leone, nato nel 1961 a Castelvetrano (TP), e Ute Pyka, nata a Francoforte (Germania) nel 1957, vivono e lavorano insieme a Selinunte, in provincia di Trapani. Le loro opere sono presenti nelle collezioni di importanti musei e fondazioni, come la Fondazione Orestiadi di Gibellina, la Fondazione Antonio Presti-Fiumara d’Arte di Castel di Tusa, il Palazzo Reale di Giordania e la sede di Telekom-Arabia a Riyadh. La ricerca artistica di Pyka-Leone si sviluppa attorno al rapporto uomo-natura. Una natura intesa come energia e processo che crea e plasma, e di cui l’uomo è parte. Una stratificazione di cose e fenomeni che nutrono e modellano la materia, in una visione in cui forma e spirito si fondono a cantare il linguaggio della natura. Secondo tale intenzione poetica gli oggetti della loro indagine artistica sono l’albero, simbolo di unione dinamica tra cielo e terra, e l’uomo.

Nascono così le prime sculture “Eliotropiche”: la sega segue le venature del legno per riaprire varchi attraverso i quali ritorna a filtrare la luce, luce che ha dato vita all’albero prima di indurirsi e diventare legno. Questa particolare tecnica di lavorazione viene impiegata dagli artisti anche per la creazione di mobili-oggetti-scultura, che al Salone Internazionale del Mobile di Milano hanno ottenuto numerosi riconoscimenti da parte della critica e del mercato internazionali, oltre ai premi della rivista I.D. Magazine (New York) e della Fondazione Buttitta (Palermo). Ute Pyka e Umberto Leone, divenuti una sola anima creatrice in questa loro intima ricerca, utilizzano spesso il legno d’ulivo, elemento-simbolo di una mediterraneità ricercata e cuore di un pensiero costante: raccontare le pulsioni arcaiche e ancora arcane che legano l’uomo alla natura.