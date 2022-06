BIOGRAPHY

Manuela Busetti and Andrea Garuti meet while studying Industrial Design at the Istituto Europeo di Design in Milan. During the academic years they face together the design issues and in 2004, the year of the XX Compasso d’Oro ADI, their project “Double”( an innovative cooler bag made of neoprene), developed for the degree thesis, is selected and published in the section “Progetto Giovane”. After graduation, they start personal collaborations with different design studios in Milan and undertake together the business of freelance. Since 2004 they design for internationals competitions and manufacturing companies of different sectors, table ware, bathroom fittings, sanitary ware, furniture, etc… In 2007, with the project “Culla Belly” they win “thank to the unanimous opinion of the jury” the 1st prize in the international competition “Playing Design” sponsored by the town of Lissone in partnership with Triennale di Milano. In 2008, they are both selected for the experimental project “Prime Cup 01” promoted by the Regione Lombardia and Triennale di Milano to facilitate the meeting between young designers and SMEs of Lombardy . The realized projects are exhibited and shown to the public in the Agora theater, at Triennale di Milano. In 2007, Matteo Redaelli graduated from the Istituto Europeo di Design in Milan as Industrial Designer. Their three working lives meet during the common collaboration with a Design studio in Milan. In 2008 they start to work together on new projects combining their qualities and attitudes. New collaborations begin with manufacturing companies of different sectors, kitchen and bathroom faucets, table ware, furniture for indoor and outdoor, etc… In 2010, they win the Cristalplant design contest promoted by Zanotta and Cristalplant with the project of an innovative coffee table, called “Naica“. In 2012, they win it again with the versatile project of the table “Verve” for Poliform. Common denominator of the three designers are the interest in research, reworking and the decontextualization of technologies and materials for the creation of unseen and innovative objects. Manuela Busetti e Andrea Garuti si conoscono durante gli studi in Industrial Design presso l’Istituto Europeo di Design di Milano. Già durante gli anni accademici affrontano le problematiche progettuali insieme e nel 2004, in occasione del XX premio Compasso d’Oro ADI, il progetto di tesi di laurea “Double”, borsa termica innovativa in neoprene, è selezionato e pubblicato nella sezione “Progetto Giovane”. Terminati gli studi, parallelamente a collaborazioni personali con studi di design milanesi, intraprendono insieme l’attività di free-lance. Dal 2004 progettano per concorsi e aziende di diversi settori, tavola, rubinetterie, ceramica sanitaria, arredo, ecc… Nel 2007 con il progetto “Culla Belly” vincono, “con parere unanime della giuria”, il 1° premio del concorso internazionale Playing Design di Lissone, patrocinato da Triennale di Milano. Nel 2008 vengono entrambi selezionati per il progetto sperimentale “Prime Cup 01” promosso da Regione Lombardia e Triennale di Milano per promuovere l’incontro tra giovani designers e pmi lombarde. I progetti realizzati vengono esposti e presentati al pubblico all’interno del teatro Agorà, presso la Triennale di Milano. Nel 2007 Matteo Redaelli si diploma in industrial Design presso all’Istituto Europeo di Design di Milano. Le strade dei tre designer si incontrano, durante la comune collaborazione con uno studio di Design di Milano. Nel 2008 decidono di collaborare insieme a nuovi progetti unendo le proprie qualità e sensibilità diverse. Proseguono e nascono nuove collaborazioni con aziende di settori diversi, rubinetteria, tavola, complementi d’arredo per la casa, soggiorno, bagno, camera da letto, outdoor. Nel 2010 vincono il Cristalplant Design Contest con il progetto di un innovativo coffee table, denominato “Naica“, il concorso indetto da Zanotta e Cristalplant. Nel 2012 vincono nuovamente il concorso con il progetto di un tavolo molto versatile denominato “Verve” per Poliform. Denominatore comune dei tre designer, l’interesse per la ricerca, la rielaborazione e la decontestualizzazione di tecnologie e materiali, per la creazione di oggetti inediti, innovativi.