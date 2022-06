NOT JUST A TREND BUT A TRUE STYLE

ERBA ITALIA è stata fondata nel 2007, nel cuore della "Brianza" area conosciuta in tutto il mondo per l’eccellenza di produttori di divani, poltrone e complementi d’arredo.

Nell'Aprile 2010 l'azienda ha inaugurato uno show-room di 800 m2 situato in una vecchia acciaieria, nelle vicinanze della fabbrica.

Il design dello show-room riflette perfettamente la filosofia ERBA:

Il suo aspetto ha preservato l'architettura del primo ventesimo secolo sia con le pareti interne che esterne come omaggio alle nostre antiche radici. Esso rivela un quadro moderno, colorato, creativo e giocoso che incarna la visione dell'ospitalità per ERBA ITALIA.

Ognuna delle collezioni ERBA è caratterizzata da eleganza e stile unico . Ogni pezzo è realizzato in modo tradizionale.

ERBA rappresenta tutto ciò che "MADE IN ITALY" significa in tutto il mondo: l'autentico design italiano che applica le più recenti tecnologie artigianali nella produzione per una qualità sempre più radicata.

Giorgio Soressi, pluripremiato designer italiano, pittore e musicista, rivela, con il suo lavoro, un perfetto ritmo di linee semplici e materiali glamour. Le forme, gli stili, i colori e le funzionalità sono composte in perfetta armonia. Ogni pezzo è un capolavoro finemente elaborato con la longevità e lifestyle.

Divani, Poltrone e Chaise-lounge costituiscono la base della Collezione che viene poi arricchita da accessori come tavoli, lampade, pouf, mobili da giorno e tappeti.

La collezione ERBA è presente in cinque continenti, 60 paesi in tutto il mondo ad una clientela di élite.

La flessibilità nella personalizzazione che offriamo agli studi di architettura e la creazione di una partnership a lungo termine sono elementi fondamentali nelle nostre priorità strategiche.

Per vedere e comprendere meglio ERBA, siamo lieti di invitare i nostri partner e collaboratori presso il nostro show-room situato a soli 20 minuti dal magnifico lago di Como e da Milano, capitale della moda e dello stile.

Grazie per il vostro interesse!

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: www.erbaitalia.it