GABER LA SEDIA CHE EMOZIONA!

Gaber nasce dalla fusione di esperienze sviluppate in diverse attività che spaziano dall' ideazione, la progettazione, alla costruzione e produzione di particolari in molteplici materiali come la plastica, il metallo, il legno e imbottiti. Gaber si propone al mercato con la propria collezione di sedie, sgabelli, tavoli e oggetti di arredamento di design, qualità e dallo stile originale.

Grazie alla capacità di utilizzo delle tecnologie più avanzate del settore, l'azienda si presenta con una veste fresca ed elegante. La continua ricerca di soluzioni funzionali ed innovative hanno da sempre costituito una prerogativa dei prodotti Gaber e la capacità di realizzare prodotti di qualità e design testimonia la grande conoscenza e padronanza del settore che caratterizza il team di lavoro.

L'offerta dell'azienda si declina in una vasta gamma di prodotti capace di soddisfare le esigenze di varie realtà: dall'arredamento per l'interno di una casa all'ambiente professionale ufficio o collettività, dall'arredo contract al lounge bar, dal giardino alla sala d'attesa. Questo per dimostrare la grande capacità creativa, la profonda professionalità e la flessibilità che permeano le produzioni dell'azienda.

Le creazioni di Gaber scaturiscono dalla passione e dalla ricerca posta nel settore dell'arredo di interni e per l'outdoor; la conoscenza dei materiali e lo studio di uno stile personale trovano forma nel concetto di design, resistenza e comfort che consentono all'azienda di anticipare le richieste del mercato. Inoltre, poiché Gaber segue la nascita dei suoi prodotti dalla progettazione alla creazione delle attrezzature, alla produzione del pezzo, fino al suo assemblaggio, il risultato finale risponde a chiare esigenze funzionali ed estetiche.

Gaber vanta numerosi riconoscimenti internazionali come Red Dot in Essen - Germania, Good Design Award in Chicago - USA, German Design Award – Germany, Interior Innovation Award in Colonia - Germany, IF Award in Monaco - Germania, FX Award in Londra - UK, Young & Design in Milano – Italia, Top Ten durante Promosedia di Udine – Italia.

Gaber ogni anno incrementa la sua gamma prodotti con articoli piacevoli, innovativi e funzionali.