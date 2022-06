Azienda dedicata alla realizzazione di elementi d´arredo in metallo, localizzata nella città di Cava De´Tirreni in prossimità della costiera Amalfitana.

La famiglia Lamberti lavora nel settore dei metalli con architetti, designer industriali ed arredatori da più di 40 anni. La nuova generazione della Lamberti lancia nuove ed originali collezione di prodotti finiti. Prodotti in acciaio, alluminio e CorTen, per abbellire qualsiasi spazio outdoor o indoor. Studio delle forme e artigianalità della lavorazione sono le peculiaritá delle linee Lamberti Decor. Pezzi unici, realizzati a mano con tecniche artigianali e le più avanzate tecnologie a disposizione, che raccontano il made in Italy utilizzando la forza comunicativa del metallo.