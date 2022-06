Dall’Agnese: un’azienda al servizio del tuo comfort.

Primo impegno per Dall’Agnese è fare in modo che il cliente abbia una scelta ampia e completa di arredamento, dalla zona giorno alla zona notte, e una vasta scelta di complementi. Questo per garantire qualità e competenza a tutti coloro che amano i prodotti realizzati in Italia, a chi crede nel design Made in Italy e in coloro che sono ancora oggi portavoce di un’imprenditorialità nata nel passato di questo territorio.

Dall’Agnese vanta una storia importante come azienda nel settore del mobile: dal 1948 è sul mercato proponendo prodotti in linea con i tempi e di alta qualità. Lo spirito aziendale è rimasto sempre lo stesso: creare un arredamento completo senza ricorrere a ditte esterne, intervenire in tutte le fasi del processo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito, essere versatili e accogliere i cambiamenti come nuovi stimoli per fare meglio.

La showroom aziendale è lo spazio ideale per conoscere le collezioni complete. Nei 2000 mq è esposta l’intera gamma dei prodotti Dall’Agnese: dai mobili classici alle nuove linee di design ambientate con complementi e divani per ricreare l’intero ambiente casa.