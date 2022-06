Fondata nel 1972, Ulivi è ormai leader di mercato nella realizzazione di divani e poltrone, mantenendo immutato lo spirito artigianale che contraddistingue le origini dell’azienda: proveniente da una delle Regioni più antiche d’Italia, la Toscana, dalla storia importante e interessante dal punto di vista anche della manifattura pregiata.

Pelle, cuoio e legno le materie prime da cui traiamo la nostra esperienza e che attraverso la tradizione sono diventate parte integrante della cultura che, da oltre 30 anni a questa parte, ci ha permesso di proseguire un viaggio attraverso il tempo e le nuove tecnologie, rivisitando attraverso il design contemporaneo prodotti che sono senza tempo. Il nostro successo si deve all’alta qualità dei materiali, al design originale, allo stile elegante. Un design cresciuto con l’azienda, un esempio concreto di giusta combinazione tra nuove tecnologie e evoluzione dei mercati che ci hanno spinto a ricercare soluzioni diverse mantenendo però alta la manifattura produttiva sartoriale che è alle nostre origini.

Il design di alta qualità esprime unicità, raffinatezza ed eleganza. Questi tre aspetti che caratterizzano le nuove linee, arricchite da preziosi complementi, si fondono per affiancarsi al restyling delle collezioni storiche. Il rispetto dell’ambiente è uno dei nostri punti di forza che ci permette di creare i nostri prodotti utilizzando materie prime e tecnologie altamente ecologiche e selezionate. I prodotti si distinguono per le linee morbide, arrotondate, caratterizzate da uno stile raffinato. Il marchio Ulivi è riconosciuto a livello mondiale come uno dei principali produttori di eccellenza. Negli ultimi anni abbiamo consolidato la nostra posizione a livello nazionale e internazionale, i prodotti, moderni e innovativi, ma sempre con un occhio al passato, sono esportati in tutto il mondo. Il giusto mix tra tradizione e design tecnologico fa si che i nostri prodotti mantengano quel fascino inalterato nel tempo. Un’emozione che si rinnova ogni giorno con un brand d’alta gamma e con prodotti ispirati ad un design tutto italiano.