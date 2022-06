LETTI&CO. è un progetto dedicato alla cultura del sonno. Ai tanti modi di concepire il riposo.Dalla creatività di Paola Navone – designer e art director dell’azienda – ha preso vita una specialissima collezione, oggi ancora più ricca e variegata.Sono letti poetici e ironici. Delicati e invitanti. Familiari e non convenzionali. Ispirati a suggestioni diverse. Dedicati a case gioiosamente raffinate. Fantasiose e senza tempo.Sono letti realizzati con splendidi tessuti – lini naturali e velluti – resi speciali da dettagli sartoriali di altissima qualità.Sono letti pensati per essere unici, come unica e personalissima è l’immagine che ciascuno ha del letto ideale: rifugio intimo per la notte, ma anche luogo perfetto per ritrovare energia e sentirsi a casa. Per leggere, meditare, sognare…Nel progetto LETTI&CO. ogni letto è “su misura”.I diversi modelli – tutti completamente sfoderabili – sono proposti in diverse dimensioni. Le strutture possono avere il piano in legno, le doghe fisse oppure un telaio con movimenti meccanici o elettrici. I materassi possono essere a molle, in lattice oppure imbottiti con polimeri anallergici.Anche piumini e guanciali sono “su misura”. I piumini sono disponibili con imbottitura in piuma d’oca oppure in materiale sintetico, per l’inverno e per l’estate. I guanciali hanno diverse imbottiture ergonomiche.Il progetto LETTI&CO. prevede anche lenzuola e copripiumini coordinati per dimensione e finitura ai diversi modelli di letto. Inoltre tavolini, comodini, sedute, cassettiere… perché ogni letto sia davvero un luogo speciale.In ogni dettaglio.