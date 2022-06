DOM CERAMICHE

Situato nel cuore di Sassuolo, il comprensorio industriale all’avanguardia mondiale per innovazione, qualità, stile e tecnologie, Dom Ceramiche si è sempre distinto come voce fuori dal coro dell’industria ceramica per la sua attività di intensa ricerca su materie prime , argille e minerali, da trasformare poi in ceramica da pavimento o rivestimento. Dom Ceramiche è inoltre famosa per la sua attività di collaborazione con designers esterni per creare prodotti concettualmente diversi e alternativi.

Con un’esperienza trentennale nel settore, il gruppo Ascot, marchio leader nel panorama ceramico italiano, ha creato nel 2000 il marchio Dom Ceramiche.