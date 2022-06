Nel cuore della regione Veneto che da secoli è la culla dell’arte e precisamente nella città di Verona, apprezzata e famosa nel mondo per l’antico anfiteatro dell’Arena, è sorta la fabbrica MAV, azienda di proprietà della Famiglia Cazzola la quale da generazioni ha saputo tramandare di padre in figlio l’amore e la passione per l’ebanisteria d’arte.

Gelmino Cazzola attuale Titolare discendente dei fondatori dell’Azienda, coadiuvato dal figlio Alessio e da alcuni validi collaboratori, continua imperterrito a seguire la strada che si era prefissato da quando a 16 anni a chi gli chiedeva cosa avrebbe fatto da grande, lui rispondeva “I Mobili” ed i mobili ha fatto e continua a fare. Alla base del percorso storico che ha portato MAV, azienda di tradizione centenaria, all’attuale successo sta l’aver saputo coniugare l’eleganza della classicità all’esigenza della contemporaenità, dando forma a creazioni di arredamento esclusive e su misura concretizzatesi nelle collezioni LA FENICE – MIRO – EOS – MOZART Il rapporto Mav – cliente è un legame destinato a durare nel tempo. È fatto di reciproche collaborazioni che vengono rafforzate con il passare degli anni. Il cliente si rivolge a MAV perchè sicuro che la stessa è in grado di consigliare e risolvere con professionalità le più sofisticate richieste mettendo a disposizione lo staff tecnico e l’ufficio progettazione. Il successo che stiamo ottenendo con le nuove collezioni ci appaga di tutti gli sforzi, non ultimi quelli finanziari che sono stati sostenuti e che ci hanno permesso di crescere in un contesto di mercato sempre più difficile, e di rinsaldare il rapporto con la nostra affezionata clientela. Cazzola Gelmino