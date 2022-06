CAROTI

Un'Azienda in continua evoluzione ma saldamente ancorata alle proprie radici.Con oltre 50 anni d'esperienza e 3 generazioni di tradizione dedicate alla progettazione, alla costruzione e al design di mobili pregiati con uno stile unico e senza tempo.ORIGINAL FORNITURE VECCHIA MARINA nasce nel 1960 come laboratorio di falegnameria a conduzione familiare. Da allora la struttura direzionale e l'offerta commerciale si sono notevolmente evolute fino a far diventare questo marchio una realtà conosciuta e apprezzata a livello internazionale nel settore del design Made in Italy.All'interno di uno stabilimento industriale ampio e attrezzato, Caroti coniuga l'inestimabile maestranza artigianale del passato con l'affidabilità e la precisione dei più recenti macchinari a controllo numerico. Artigianalità e tecnologia, insieme per prodotti di ebanisteria unici, esclusivi e di alta qualità.Accuratezza nei dettagli, affidabilità dei materiali, rispetto dei tempi di consegna e assistenza nella realizzazione anche di progetti contract, sono garantiti dalla presenza costante della propriet` in tutte le fasi di lavorazione e dalla collaborazione di uno staff altamente specializzato. Grazie a questa filosofia imprenditoriale, Caroti è un partner affidabile e competente per le migliaia di clienti che ci hanno già scelto in tutto il mondo.