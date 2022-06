Nato a Trento nel 2010, .exnovo è un brand di HSL, la prima azienda in Italia e tra le prime in Europa ad usare le tecnologie di Additive Manufacturing e vanta oggi un'esperienza di più di 25 anni nel settore della prototipazione. .exnovo crea, progetta e realizza piccole produzioni e serie limitate di lampade e oggetti d’arredo dal design esclusivo, avvalendosi di collaborazioni con giovani e talentuosi designer e artisti e artigiani italiani che tengono alto il valore del Made in Italy.

Ciò che caratterizza il marchio, è l’impiego di tecnologie d’avanguardia che esaltano il sapere e le competenze artigianali. La tecnologia di Professional 3D Printing si mette al servizio dell’artigianato, per dar vita a creazioni che esprimono l’idea di una creatività illimitata, impossibili da realizzare con i tradizionali processi produttivi, ma coerenti con i canoni di bellezza formali della cultura italiana.

La sfida di .exnovo è stata oltrepassare un limite, coniugando la straordinaria tecnologia di stampa 3D professionale, e le sue infinite potenzialità, con l’artigianato e il saper fare che da sempre costituiscono un patrimonio ineliminabile per il nostro paese.