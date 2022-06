Sono una designer Finlandese di origine Russa laureata presso l'Università di Arti Industriali di Helsinki (UIAH) con un Master of Arts (MA) in Fashion and Textile Design nel 2002.

Dal 2005 mi sono trasferita a Roma dove ho creato la mia azienda e mi dedico alla creazione e produzione di tessile per arredo casa e accessori di moda.

Il mio lavoro creativo si basa e si arricchisce di queste tre culture.

Cerco di creare una visione moderna della casa, dove l'atmosfera, l'armonia e il benessere sono elementi importanti, oltre alla funzionalità.

Unisco il vecchio e il nuovo, sulla base di emozioni personali ispirati dal contatto profondo con la natura, ogni disegno ha sempre una storia di fondo, l'umore, la memoria e l’anima di un paesaggio o di un posto nel mondo.

E 'il mio modo unico di rivalutare la realtà e quindi di esprimere e sottolineare l'individualità.

In tutto il mio lavoro di progettazione tessile è sempre presente l'espressione artistica unita alla funzionalità per questo motivo il mio lavoro richiede una ricerca trasversale dei materiali e delle tecniche.

I miei prodotti sono il risultato di un accurato studio di tessuti e tecniche antiche, creando una nuova atmosfera degli interni, dove il design si combina con la tradizione artigianale.