Peppe Caudullo Designer.

Dopo varie esperienze lavorative come rappresentante, libraio, programmatore, progettista di reti di telefonia, comincia a fare il mestiere di designer per gioco: come assistente (poi socio) di una designer affermata: Elisabetta Censabella, che con il marchio Utilis, tramite una fresa CNC, realizza oggetti in vari materiali non ferrosi.

Peppe, resosi indipendente nel 2003, fonda il proprio marchio di disegno, produzione e distribuzione: DeJaVue - Design Joint Venture.

Si è specializzato nel tempo nella lavorazione del metacrilato (plexiglas) con taglio laser creando oggetti irriverenti, concettualmente semplici che vogliono richiamarsi a forme che fanno parte dell’immaginario collettivo; infatti il nome DeJaVue

deriva dal francese dé jà vue, già vista, ma è in realtà la pronuncia delle iniziali delle tre parole Design Joint Venture che esprimono ironicamente il rapporto di scambio fra designer, vocazione dell’azienda.

Ogni oggetto è frutto di un processo progettuale realizzato in “open source” con lo scambio di idee e disegni fra creativi, anche geograficamente distanti, ma riuniti virtualmente tramite il web, in un unico studio di progettazione.

Nel 2011 è apre uno spazio espositivo nel centro della città di Catania che è studio di progettazione e un negozio di oggetti di design su misura: Design Come.

Dopo un periodo di pausa nel 2014 decide di Ricominciare a lavorare nel design rilevando

un’azienda affermata: www.utilis.it.