MFA è un atelier di Architetti, dediti all’Architettura, all’Urbanistica ed al Paesaggio nei settori privati e pubblici. L’esperienze professionali durante parecchi anni tra la Francia, il Belgio e l’Italia, hanno permesso di maturare una professionalità di alto livello, nella quale, la ricerca architettonica gioca un ruolo preponderante. MFA pone le sua fondamenta su di un’architettura in cui lo sviluppo di un progetto diventa un’opportunità per una ricerca ed una sperimentazione profonda. In ogni suo lavoro progettuale, d’Architettura, d’Urbanistica o di Paesaggio, la sua prima preoccupazione è di percepire e di concepire il contesto, come un luogo alla ricerca di una sua propria identità, in modo da rivelarne e svelarne la sua propria natura e la sua geografia. La volontà è proprio quella di ottenere un’architettura viva e dinamica, che venga ad inserirsi nell’”organismo” del paesaggio, sia esso rurale o urbano, in modo da rappresentarne al meglio la natura o la città. Questo approccio obbliga l’investigazione del contesto, e ne permette un’integrazione chiara nella geografia del paesaggio senza cadere nell’esercizio sterile. Nella direzione di questa chiara posizione si delinea la volontà di ridare all’Architettura un impatto più umano, facendo si che s’inserisca al meglio nella realtà del presente e del futuro. Ma al di la del reale, oltre le problematiche progettuali, sarebbe indispensabile dotare un progetto di una dimensione poetica, questo è il duro mestiere della ricerca, ridare un’anima all’Architettura.