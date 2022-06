Le origini dello specchio Veneziano risalgono al Rinascimento, tempo in cui Venezia già si distingueva per la produzione di specchi e per altre abilità nella lavorazione del vetro.

E’ nei primi anni del ‘900 che Romano Tosi detto “ Mammaracio “,lasciato il lavoro di Maestro Vetrario, si dedica allo sviluppo ed alla creazione di una attività propria, prediligendo l’arte dello specchio Veneziano. Tale abilità e passione si sono tramandate dal padre Romano al figlio Gianfranco fino ai nostri giorni, proponendo la Fratelli Tosi di Mirco e Massimo, un’azienda giovane e versatile capace di fondere antiche tradizioni e fresca genialità. Ora la Fratelli Tosi riflette il proprio impegno nella particolare cura che dedica a tutte le proprie produzioni, ecco quindi, che tutti i prodotti eseguiti dagli Specchi ai Mobili ed ai vari oggetti d’arredamento e da regalo, si distinguono nel mercato mondiale per: la qualità dell’argentatura, eseguita ancora con argento puro; per la maestria e la precisione delle incisioni, delle molature e delle rifiniture, interamente fatte a mano; per la notevole gamma e brillantezza dei colori; e per la cura nell’assemblaggio finale. Solo grazie all’attento e calibrato rispetto di questi particolari si ottiene un’ opera realizzata dalla Fratelli Tosi, che ormai a distanza di più di 100 anni ne fa il proprio vanto. I Fratelli Tosi grazie ad una brillante idea ed all’aiuto della tecnologia , sono riusciti a fondere il tradizionale specchio Veneziano con i nuovi sistemi video, e il risultato è sorprendente. Abbiamo creato e registrato l’idea dello specchio/tv, che permette, a televisore spento, di essere uno specchio, mentre accendendolo un normale televisore; un’idea sensazionale. L’azienda inoltre in questi ultimi anni, per soddisfare le richieste da parte di Architetti e Designer produce articoli personalizzati, realizzando qualsiasi oggetto in specchio, dal più classico al più moderno, sia su disegno che su progetto. Per la Fratelli Tosi fondere antiche tradizioni con nuove tecnologie del futuro sarà una sfida.