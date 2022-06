La storia del Vetro di Murano ha radici profonde ed antiche e di pari passo con la storia di Venezia, ha avuto momenti di gloria e successo alternati a momenti di difficoltá e crisi , sempre prontamente superati. Quello che rimane straordinario ed unico é che in questa piccola isola della Laguna di Venezia da piú di 7 secoli l´arte del Vetro ha raggiunto livelli di eleganza, tecnica ed abilitá non paragonabili a nessuna realtá vetraria in nessun altra parte del pianeta: Murano é il Vetro ed il Vetro é Murano.Mario Gambaro e Bruno Poggi sono nati e cresciuti a Murano; fin dall´ adolescenza hanno frequentato le fornaci dove ben presto hanno iniziato a lavorare e distinguersi per la loro abilità.La loro formazione, come per tutti i maestri del passato e del presente, é avvenuta lavorando nelle fornaci di famosi maestri (nel loro caso Archimede Seguso e Alfredo Barbini ) o presso importanti fabbriche quali la Seguso Vetri d´Arte, Vincenzo Nason e Barovier & Toso. Nel 1974 forti della loro esperienza i due maestri decisero di aprire una loro fornace, la Vetreria Artistica Gambaro & Poggi. La fabbrica divenne presto conosciuta per la raffinatezza dei prodotti e per la creazione di nuove forme e stili. La Gambaro & Poggi si distingue per la produzione di oggettistica in Vetro Artistico (forse la piú classica e famosa tipologia produttiva insieme alla lavorazione dei lampadari) : piccoli e grandi capolavori di alto artigianato artistico che spaziano dagli oggetti piú classici come coppe, vasi, piatti ,animali, candelieri ,lampade da tavolo, caraffe ,bicchieri ,sculture, ecc. fino ad arrivare a veri e propri oggetti da collezione fatti in tirature limitate ed esclusive per una clientela raffinata che ricerca l´oggetto unico.Nell´esaltare le tecniche tipiche del Vetro di Murano la Gambaro & Poggi ha negli anni sperimentato e rinnovato altre tecniche per rendere i suoi oggetti e le sue creazioni sempre attuali ed al passo con i tempi : ecco allora produzioni moderne ed estremamente semplici abbinate a tecniche classiche come quelle con le Murrine e la foglia oro contrapporsi a forme classiche con colori pastello molto accesi con la tecnica scavo o l´uso contemporaneo di argento e oro in foglia su una base di vetro nero, per non parlare dell´incalmo, il balloton, il sommerso, ecc. Tutto fatto con l´obiettivo primario di cambiare, innovare e proporsi in maniera unica e diversa.Da quasi 40 anni questa storia si ripete quotidianamente nella nostra fornace con la stessa passione e volontá: ogni pezzo viene abilmente creato a mano e in seguito controllato e ricontrollato fino ad essere autenticato con la nostra firma incisa sul vetro e corredato da bollini e garanzia che ne certificano qualità e provenienza. L´abilità dei maestri della Vetreria Artistica Gambaro & Poggi ha dato la possibilità di eseguire lavori con artisti, architetti e gallerie di tutto il mondo. Progetti speciali sono stati realizzati per la Costa crociere, Sheraton, Lange ski, Pirelli, Osram, Mionetto, Fondazione Prada, Federal Express, Harry´s Bar, Wella France, Mondadori,Venetian Las Vegas, Moma Shop N.Y., Louvre Shop Parigi, Cartier, Ferrari, Mercedes, Walt Disney Shops.Mediamente l´80% della produzione viene esportato in tutto il mondo. Tra i clienti presenti e passati ricordiamo Harrods , El Corte Ingles, Lane Crawford, Nordstrom, Neiman Marcus, Smithsonian, H. Heine, AMC N.Y. , Bergdorf Goodman, Daimaru, Corning Glass Center,American Craft Museum, Yagiken, Patchi, Gump´s e numerosi altri.Nel 1985 Luciano Gambaro é entrato nell´azienda . Anch´egli é cresciuto coltivando la passione per il vetro ed ha una parte attiva, insieme a Mario, nello studio e nel disegno delle nuove linee. Oggi é responsabile della gestione dell´azienda. Dal 1997 Bruno Poggi ha lasciato l´azienda per una meritata pensione ma non manca settimana che non passi a curiosare e osservare i maestri all´opera spinto da quella passione ed amore verso il vetro che lo hanno accompagnato per tutta una vita.La Vetreria Artistica Gambaro & Poggi fa parte del Consorzio Promovetro, che raccoglie le aziende artigiane leader nella lavorazione tradizionale i cui prodotti sono fatti interamente a mano, nel rispetto degli alti standard qualitativi della lavorazione del Vetro di Murano. Inoltre é concessionaria con il codice n. 022 del marchio "Vetro Artistico di Murano" , garanzia che la Regione Venetoconcede solo alle fornaci che producono a Murano.La Gambaro & Poggi é presente alle maggiori Fiere del settore.