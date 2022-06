sparch|it studio è un gruppo di lavoro che opera da diversi anni nel campo dell'architettura e del progetto urbano.

Considerando il territorio dell’architettura un luogo di intersezione tra scienze esatte e scienze umane, ritiene irrinunciabili tanto l’attendibilità tecnica quanto la consapevolezza civile e culturale; e conseguentemente non separa l'attività professionale dalla ricerca.

Inoltre, se per un verso riconosce come fondamentale il rispetto degli specifici ambiti di mestiere e conoscenza, a cominciare dal proprio, per un altro esplora “affinità elettive” e pratica contiguità e interferenze con altri e differenti campi.

Crede, infine, che la propria dimensione “artigianale” sia quella più adatta per una risposta coerente con i principii assunti.