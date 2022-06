La “Ercole Moretti & Fratelli” si è costituita nel 1911 per iniziativa di tre fratelli, con il programma di produrre due classici tipi di perle di vetro veneziane: la “Rosetta” ed il mosaico 'Millefiori”. L'azienda, retta adesso dai figli ed i nipoti dei fondatori, in tanti anni ha affrontato vari tipi di lavorazione ampliando la gamma di prodotti. La lavorazione della murrina tuttavia è sempre stata tra le preferite. Con questa tecnica i Moretti all'inizio degli anni '70 sviluppano la produzione di ciondoli che, che hanno destato immediato interesse per l’originalità dell’idea e la perfezione dell’esecuzione diventando un classico nel settore. In seguito sono stati presentati piatti e ciotole; raffinati oggetti che, riprendendo la tecnica complessa e ricca di fascino dei vetri romani che ancora oggi sono il fiore all'occhiello dell'azienda. L’azienda artigiana vuole affiancare oggi, alla produzione tradizionale, una linea decisamente contemporanea. E apre le porte a un gruppo di designer internazionali di diversa provenienza e grande inventiva. Grazie a questa sinergia e attraverso sperimentazioni innovative sulle tecnologie tradizionali, nasce una nuova sorprendente collezione di piatti contemporanei, che rinnova l’estetica del piatto decorativo, verso nuovi paesaggi domestici.