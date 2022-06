Azzurra è un'azienda nata negli anni '80 che prosegue sulla strada della riconosciuta affidabilità del servizio nell'ambito dell'arredo bagno, offrendo una vasta gamma di prodotti di qualità, versatili per modularità e dimensioni.

La continua evoluzione delle idee, l'implementazione dei prodotti, lo sviluppo delle tecniche produttive in sinergia con un'attenta progettualità ed un'accurata innovazione tecnologica, sono il risultato dell'esperienza nel settore. La qualità, l'estetica, il design, la scelta dei materiali e dei colori permettono ad Azzurra di avere un prodotto attuale per gli spazi del bagno di case, di alberghi, di uffici e di luoghi per la collettività. Areabagno dal 2007 è in partnership con Azzurra. E' un'azienda che offre una serie completa di prodotti personalizzabili: colonne multifunzione, piatti doccia ed una vasta gamma di chiusure doccia. La gamma su disegno esclusivo, permette molteplici soluzioni sia a livello di materiali che di colori dando alla clientela la possibilità di personalizzare ogni dettaglio del proprio arredo-bagno. Attualmente le nuove politiche industriali si stanno avviando verso una politica di sostenibilità del prodotto al fine di migliorare l'iter produttivo e garantire sempre più una crescita qualitativa in un prossimo futuro. Mobili, lavabi e consolle, specchi, docce ed accessori sono le proposte Azzurra dedicate all'ambiente bagno, tutte realizzate nella concezione del Made in Italy.