TODESIGN è una nuova azienda italiana specializzata in WALL DESIGN, ovvero tutto ciò che concerne la progettazione decorativa personalizzata di superfici dedicate al rivestimento di ambienti interni ed esterni. TODESIGN ha come suo punto di forza un design grafico unico ed originale che, applicato ad una vasta gamma di superfici, permette di offrire soluzioni e prodotti specifici per tutti i tipi d’ambienti. TODESIGN si propone, attraverso i suoi progetti concepiti ad hoc, l’intento di soddisfare qualsiasi tipologia di cliente, offrendo prodotti accessibili a tutti i tipi di budget. TODESIGN, grazie al suo ufficio creativo formato da un qualificato staff di progettisti e designer, accompagna il cliente dalla concezione del progetto alla scelta dei materiali, fino alla realizzazione e alla sua messa in opera. TODESIGN vi aspetta nel suo mondo, per creare con voi il vostro spazio ancora tutto da disegnare.